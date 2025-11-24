هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فضای شهرستان خوی رنگ و بوی سوگ به خود گرفت و جمعی از مردم با برپایی موکب و ایستگاه‌های صلواتی، ارادت قلبی خود را به این بانوی بزرگ اسلام نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فضای شهرستان خوی رنگ و بوی سوگ به خود گرفت و جمعی از مردم با برپایی موکب و ایستگاه‌های صلواتی، ارادت قلبی خود را به این بانوی بزرگ اسلام نشان دادند.

در نقاط مختلف شهر، مردم ولایت مدار خوی با توزیع چای، شربت و آش از عزاداران پذیرایی کردند و این حرکت معنوی با مشارکت گسترده جوانان و خانواده‌ها همراه بود. مواکب نیز در محله‌های مختلف با حضور سوگواران برپا شد و برنامه‌های سوگواری، روضه‌خوانی و ذکر مصیبت برگزار گردید.