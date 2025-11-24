به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ پاسدار مصطفی میرزایی مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه نقده از ارائه خدمات ویزیت رایگان در مناطق محروم خبر داد و افزود: این خدمات در راستای رفع محرومیت از چهره مناطق محروم و خدمات رسانی بهتر خصوصا در مناطق محروم با هدف کم کردن هزینه‌های جاری ایاب و ذهاب روستاییان و اهالی که امکان تردد به شهر را ندارند در قالب پزشک عمومی، روانشناس، فوق تخصص مغز و اعصاب، متخصص عمومی، دندان پزشکی و دارویی رایگان برگزار که نزدیک به ۴۰۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.