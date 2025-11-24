به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال نسف قارشی ازبکستان و تراکتور تبریز از ساعت ۱۷:۱۵ امروز دوشنبه در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا پیگیری شد که با پیروزی یک بر صفر تراکتور در همراه بود.



تک گل تراکتور را لوشکیا در دقیقه ۱۷ به ثمر رساند.

تراکتور با این نتیجه ۱۱ امتیازی شد و به طور موقت به رده دوم فوتبال لیگ نخبگان آسیا صعود کرد و نسف قرشی بدون امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد.



ترکیب نسف قرشی

عبدالوحد نعمتوف، علیبک داورونوف، آدنیس شالا، شاروف محی‌الدینوف، سهراب نوروللویف، حسین نورچایف، سدور باهروموف، شوهرات محمدیف، شرزود نصرالله‌اف، اومار اشموردوف، دراگان چران

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، صادق محرمی، اودیل خامروبکف، تیبور هلیلوویچ، رجی لوژکیا، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدک