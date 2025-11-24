پخش زنده
کاروان راهیان نور دانش آموزی به مناطق عملیات جنوب از شهرستان نقده اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ بهروز قاسمی معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان نقده از اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی در این شهرستان خبر داد و افزود: در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت طی سالجاری نزدیک به ۴۰۰ نفر از دانش آموزان، دانشجویان، بسیج محلات و مساجد، اقشار مختلف مردمی و خودروهای شخصی به مناطق عملیات جنوب اعزام خواهد شد.
محمدرضا علی نیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان نقده از اعزام دومین کاروان دانش آموزی خبر داد و افزود: قبلا یک کاروان به استعداد ۴۳ دانش آموز دختر اعزام شدهاند که این دومین کاروان به استعداد ۳۸ دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام میشوند.
از شهرستان نقده طی سالجاری تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در قالب کاروان راهیان نور ۹ کاروان دیگر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.