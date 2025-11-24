هفتمین دوره مسابقات رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج استان با حضور جوانان، نخبگان و فعالان فضای مجازی از شهرستان‌های چرداول، ایوان و سیروان در شهرستان چرداول برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ این رویداد ملی با هدف تقویت تولید محتوای بومی، ارزشی و انقلابی در فضای دیجیتال و با شعار «خلاقیت جوانان در بستر انقلاب دیجیتال و ایران قوی علاج وطن» برگزار شد.

مهین نوری، دبیر مسابقات، گفت: در این رویداد ۵۰ نفر از بسیجیان استان در رشته‌های پویانمایی، بازی‌سازی، نرم‌افزار‌های تلفن همراه، طراحی و گرافیک و هوش مصنوعی به رقابت پرداختند، آثار شرکت‌کنندگان طی مدت ۴۸ ساعت ثبت و داوری می‌شود و نفرات برتر پس از معرفی، به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

سرهنگ احمد آقایی، فرمانده سپاه ناحیه چرداول نیز هدف از برگزاری این مسابقات را تقویت تولید محتوای بومی و انقلابی در فضای دیجیتال عنوان کرد و افزود: این برنامه فرصتی برای ظهور خلاقیت و توانمندی جوانان در راستای اهداف انقلاب اسلامی است.