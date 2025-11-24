آزادسازی ۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی گناباد
در پی قلع و قمع ۱۳ بنای غیرمجاز، ۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی گناباد آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: با اجرای این عملیات، بیش از ۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این منطقه از تغییر کاربری غیرقانونی آزادسازی شد.
اسماعیل قربانی افزود: این اقدام در چارچوب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با هدف پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز انجام گرفت و عملیات تخریب با همکاری نماینده دادستان، نیروی انتظامی و اداره امور اراضی شهرستان گناباد به مرحله اجرا درآمد.
او به ضرورت حفظ اراضی کشاورزی اشاره و تأکید کرد: این مدیریت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قاطع خواهد داشت و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای حفاظت از اراضی کشاورزی استفاده خواهد کرد.
وی در پایان از شهروندان درخواست کرد تا با خودداری از خرید و فروش اراضی با کاربری مشکوک و اطلاعرسانی به موقع درباره هرگونه ساختوساز غیرمجاز در زمینهای زراعی و باغی، یاریگر دستگاههای مسئول برای حفاظت از این سرمایههای ملی باشند.