تمامی مقاطع تحصیلی ارومیه فردا سه شنبه تعطیل شده و آموزش به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار میگردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بر اساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای آذربایجانغربی در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، شاهین دژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج، باروق فردا فعالیتهای آموزشی غیر حضوری خواهد بود.
مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و دوم) و دانشگاهها در این شهرستانها غیرحضوری است و فعالیت ادارات و نهادهای دولتی در این شهرها با یک ساعت تأخیر شروع میشود .
آموزش حضوری در «مقاطع مهدکودک، مراکز پیشدبستانی و همه مدارس ابتدایی ، متوسطه اول ودوم» و «آموزشگاه های علمی آزاد و زبان های خارجی» تمامی شهرستان های استان تعطیل بوده و آموزش بصورت غیرحضوری خواهد بود.
شهرستان مهاباد: تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی (از ابتدایی تا متوسطه)، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین ادارات و دستگاههای دولتی.
توصیههای بهداشتی و اجرایی مطابق قانون هوای پاک: با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و ورود به وضعیت «قرمز» براساس ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاههای اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام میشود:
پرهیز از تردد غیرضروری: کلیه گروههای حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری نمایند.
ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروههای سنی متوقف شود.
مدیریت ناوگان حملونقل: تقویت ناوگان حملونقل عمومی و اعمال محدودیتهای ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینهفنی) الزامی است.
کنترل فعالیتهای صنعتی: فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی هوای استان واقع شدهاند و فاقد سیستمهای پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف میشود.
استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی.
شهروندان محترم با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سوء این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.
همچنین در شهرستان های ارومیه و مهاباد فعالیت واحدهای صنعتی شامل آسفالت، ایزوگام، شن و ماسه ، آجرپزی ، کچ و آهک تا عادی شدن شرایط تعطیل هستند.