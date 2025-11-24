در پی تداوم خشکسالی و نیاز به نزول باران، مردم رودبار زیر سقف آسمان و در منجیل شهر توربین‌های بادی و در جوار سد سپیدرود نماز طلب باران اقامه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، در پی کاهش بارش باران در پاییز امسال در گیلان و تداوم خشکسالی، اهالی شهرستان رودبار در منجیل گرد هم آمدند و با دلی آکنده از امید و تضرع، زیر سقف آسمان در صفوف به هم فشرده، نماز طلب باران رحمت الهی کردند.

قشر‌های مختلف مردم با دست‌هایی که به سمت آسمان رحمت الهی بلند شده بود، از درگاه خداوند متعال، نزول رحمت و برکت را مسئلت کردند.