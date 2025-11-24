به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامیه شهرستان نیشابور گفت: آیین تعزیه خوانی یکی از سنت‌های دیرینه کشور ماست که در شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه، رونق خوبی داشته است و مورد توجه و استقبال مردم قرار دارد.

حمیدرضا آتشی افزود: همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، بیش از ۲۰ مراسم آیینی تعزیه خوانی‌ام ابی‌ها در سطح شهرستان‌های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه برگزار شد.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها با هنرنمایی بهترین تعزیه خوانان نیشابور، استان و کشور برگزار شد و مردم مومن و ولایت مدار این خطه، ساعت‌ها به تماشای آیین تعزیه خوانی نشستند و در مصائب اهل بیت (ع)، اشک ماتم ریختند.

آتشی اظهار داشت: در آیین سنتی تعزیه خوانی، مصائب، سجایا و سیره اهل بیت (ع) به بهترین وجه، با زبان هنر به مردم نمایش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: آیین سنتی تعزیه خوانی، با بیش از ۱۲۰۰ سال قدمت، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده است.