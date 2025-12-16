پخش زنده
امروز: -
در استان زنجان حدود ۵۹ هزار بافنده، ۷۶ کارگاه متمرکز، ۸۹ کارگاه غیرمتمرکز و ۷۵ واحد خانگی با بیش از سه دار قالی فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان زنجان با حضور در خبر ۲۰ شبکه اشراق زنجان وضعیت صنعت فرش زنجان و دغدغههای پیشروی این هنر-صنعت ارزشمند مورد بررسی قرار گرفت.
تقی لو با اشاره به جایگاه اقتصادی فرش، گفت: فرش علاوه بر نقش صادراتی، تاثیر قابل توجهی در اقتصاد خانوار و اشتغالزایی دارد. در استان زنجان حدود ۵۹ هزار بافنده، ۷۶ کارگاه متمرکز، ۸۹ کارگاه غیرمتمرکز و ۷۵ واحد خانگی با بیش از سه دار قالی فعال هستند.
وی با بیان اینکه تولید فرش به دلایلی مانند استفاده از مواد شیمیایی، افت کیفیت و وقفه در فروش کاهش یافته است، افزود: نبود نقشههای بهروز و مشتریپسند، آموزش ناکافی بافندگان و پراکندگی فعالیتها از چالشهای اصلی این صنعت است.
معاون امور بازرگانی صمت استان همچنین تاکید کرد: «با احیای مرکز ملی فرش ایران و تدوین مصوبات قانونی جدید، حمایتهای مالی و ارائه تسهیلات کمبهره میتواند محرک تولید و ارتقای کیفیت فرش باشد.»
وی افزود: «بهروزرسانی روشهای تولید، آموزش بافندگان و ارائه نقشههای بازارپسند میتواند ظرفیتهای بالقوه صنعت فرش زنجان را احیا و توسعه دهد و نقش مهمی در اقتصاد خانوار و اشتغال جوانان ایفا کند.