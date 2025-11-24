توقیف خودرو با ۲۰۰ میلیون ریال خلافی
رئیس پلیس راه استان ایلام از توقیف یکدستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ با ۲۰۰ میلیون ریال خلافی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: ماموران پلیس راه محور ایلام _ مهران حین کنترل تخلفات رانندگی، یکدستگاه خودرو را بعلت ارتکاب تخلف متوقف که پس از استعلام وضعیت خلافی مشخص شد خودرو دارای ۲۰۰ میلیون ریال خلافی میباشد.
وی اضافه کرد: خودروهای دارای خلافی بالای مبلغ پنجاه میلیون ریال که سابقه دستور توقیف در سامانه اجرائیات داشته باشند، متوقف و به پارکینگ دلالت داده میشوند.