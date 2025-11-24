خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار داشت: ماموران پلیس راه محور ایلام _ مهران حین کنترل تخلفات رانندگی، یکدستگاه خودرو را بعلت ارتکاب تخلف متوقف که پس از استعلام وضعیت خلافی مشخص شد خودرو دارای ۲۰۰ میلیون ریال خلافی می‌باشد.

وی اضافه کرد: خودرو‌های دارای خلافی بالای مبلغ پنجاه میلیون ریال که سابقه دستور توقیف در سامانه اجرائیات داشته باشند، متوقف و به پارکینگ دلالت داده می‌شوند.