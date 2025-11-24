فعالیت تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل فردا سه شنبه چهارم و چهارسنبه پنجم آذر غیر حضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران گفت: بر اساس پیشنهاد مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا، فردا چهارم و چهارشنبه پنجم آذر تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل غیرحضوری هستند.

منصور شیشه فروش افزود: با توجه به تداوم شرایط سکون و پایداری مطلق جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان امروز نیز با حضور اعضا برگزار شد.

وی با بیان اینکه مهد‌های کودک و پیش دبستانی‌ها و مراکز آموزش استثنایی نیز در این دو شهرستان تا پایان هفته تعطیل است، ادامه داد: مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند و نیز مادران باردار و افراد دارای بیماری زمینه‌ای در این دو شهرستان و نیز شهرستانهائی که به علت آلودگی هوا مدارس آنها سه شنبه و چهار شنبه غیر حضوری شده نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به طور دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با اشاره به تشدید برخورد با واحد‌های آلاینده، گفت: هرگونه فعالیت منجر به آلودگی هوا از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و ... ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: پلیس نیز با خودرو‌های دودزا و بدون معاینه فنی بطور جدی برخورد می کند..

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان در خصوص تداوم پایش روزانه و شبانه واحد‌های آلاینده اقدام کنند.

همچنین بنبر تصمیم کادگروه اضطرار آلودگی هوا، در پی پیش بینی تشدید شرایط آلودگی هوا تا پایان هفته به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلاینده‌ها فردا سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در شهر اصفهان و مناطق فلاورجان، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیرحضوری است.

مهد‌های کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل است و مراکز فرهنگی، ورزشی و مسابقات ورزشی هم در این دو روز تعطیل خواهد بود و مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند، می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.