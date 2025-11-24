پخش زنده
۱۸ دیگ آش نذری به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه در آبادان پخته و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یک خیر آبادانی به مناسبت سالگرد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ۱۸ دیگ آش نذری را در اختیار موسسات خیریه و عموم مردم قرار داد.
علی مطور از خیرین آبادانی گفت: این برنامه با نیت ترویج فرهنگ حسینی و فاطمی اجرا شده و هدف دوم آن، کمکرسانی به مؤسسات خیریه است.
این خیر با بیان اینکه برای ششمین سالی متوالی این نذر را ادا میکند افزود: بخشی از اقلام و کمکهای جمعآوریشده و مشارکتهای مردمی نیز پس از تفکیک، تحویل مؤسسات خیریه شده و مابقی نیز بین عموم مردم آبادان توزیع میشود و امیدواریم این حرکت خیر هر سال پررنگتر و اثرگذارتر برگزار شود
.