به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در سالروز شهادت بانوی دو عالم (س)، شهر یزد میزبان ۵ تن از فرزندان زهرا (س) شد و این همزمانی، سوز دل مردم را با شکوهی آسمانی درآمیخت.

سرمای پاییزی نتوانست گرمای دل‌های مشتاق وداع‌کنندگان را کم کند؛ هر قدمی که در تشییع برداشته می‌شد، فریادی خاموش از جنس وفاداری و ارادت بود. مردمی که در آئین تشییع پیکر پاک شهدای گمنام شرکت کردند تا بار دیگر به آنها ادای احترام کنند.

عکاس : ابوالفضل زارع