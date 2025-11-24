به همت جمعی از گروه‌های جهادی، همزمان با ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مدارس استان قم به موکب‌هایی برای آموزش درس ایثار و ولایتمداری تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئول هماهنگی گروه‌های جهادی مدارس گفت: در موکب‌های که به همت گروه‌های جهادی در مدارس استان قم برپا شده علاوه بر پخش نذورات، دانش آموزان با زبانی ساده با زندگی و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا می‌شوند.

زهرا نجف پور افزود:حرکتی که سال گذشته با راه‌اندازی تنها یک موکب در یک مدرسه آغاز شد، با تلاش گروه‌های جهادی، همراهی والدین و استقبال دانش‌آموزان، امروز به یک جریان گسترده تبدیل شده و تعداد موکب‌ها به ۲۴ مدرسه رسیده است.

به گفته نجف‌پور، در این موکب‌ها دانش‌آموزان به همراه والدین خود در مراسم سوگواری و برنامه‌های فرهنگی شرکت می‌کنند و با خطبه فدکیه، فلسفه حدیث کساء و معارف فاطمی بیش از پیش آشنا می‌شوند.

همچنین والدین با همکاری گروه‌های جهادی، اقدام به برپایی ایستگاه‌ها و پایگاه‌های صلواتی کرده و با پذیرایی از دانش‌آموزان، جلوه‌ای از همدلی و مشارکت اجتماعی را در محیط مدرسه رقم می‌زنند.

نجف‌پور این حرکت را ترکیبی از تربیت دینی، مشارکت مردمی و روحیه جهادی توصیف کرده و افزود: گسترش این موکب‌ها نشان‌دهنده‌ی ظرفیت عظیم مدارس و خانواده‌ها در ترویج فرهنگ فاطمی و فعالیت‌های داوطلبانه است.