به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول بنیاد خیریه رایحه سوق در آئین اهدای تجهیزات چشم‌پزشکی به کلینیک امام سجاد دهدشت که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز حضور داشت گفت: با تامین ۷۶۵ میلیون تومان با نشارمت این بنیاد خیریه کلینیک امام سجاد دهدشت به تجهیزات بینایی سنجی تجهیز شد.

مهرداد صالحی با بیان اینکه بنیاد خیریه رایحه سوق در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان فعالیت دارد و محدود به حوزه جغرافیایی شهرستان نیست افزود: بازسازی مدارس، ساخت خانه بهداشت، اهدای تجهیزات پزشکی، کمک به درمان بیماران، کمک معیشتی و آموزشی از جمله خدمات حمایتی این بنیاد است.

صالحی با اشاره به اینکه با مشارکت این بنیاد خیریه ساخت یک باب خانه بهداشت در روستایی در سوق با هزینه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار درحال اجرا است ادامه داد: این بنا تاکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت کاری دارد و تجهیزات مورد نیاز این خانه بهداشت با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه تأمین می‌شود.

بخشدار سوق نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات مرکز خدمات بهداشتی و درمانی شهر سوق گفت: با توجه به اینکه بیش از هفت هزار و پونصد نفر جمعیت شهر سوق تحت پوشش این مرکز بهداشتی و درمانی هستند دارای مشکلات و معضلات و چالش‌های جدی است.

خدایار زینی پور کمبود تجهیزات، فرسودگی ساختمان اداری، کمبود نیروی انسانی و ضعف تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی را از جمله مشکلات مرکز خدمات بهداشتی و درمانی شهر سوق عنوان کرد و افزود: بسیاری از آزمایش‌ها در مرکز شهرستان انجام می‌شود و بیماران ناچارند برای دریافت خدمات به آزمایشگاه‌های خصوصی یا دولتی در بیمارستان‌ها مراجعه کنند.

زینی‌پور با بیان اینکه مرکز خدمات درمانی سوق از سال ۱۳۹۶ با هدف ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در این شهر راه اندازی شد، اما همچنان با چالش‌هایی در زمینه نیروی انسانی، نگهبانی و ارائه خدمات شبانه‌روزی با مشکل مواجه است گفت: تامین نیروی انسانی مورد نیاز، تامین تجهیزات و امکانات پزشکی مورد نیاز و نوسازی ساختمان این مرکز از جمله راهکار‌های برای رفع مشکلات این مرکز بهداشتی و درمانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم در این آئین از اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در این دانشگاه خبر داد و گفت: این طرح باید با قدرت در مناطق مختلف استان عملیاتی شود تا برداشت از جیب مردم به حداقل برسد و عدالت در حوزه سلامت رعایت شود.

سیده رقیه پناهی مشارکت خیران در حوزه سلامت مانند بنیاد خیریه رایحه سوق را یک سرمایه‌های اجتماعی ارزشمند دانست و افزود: وجود چنین موسسا ت خیریه‌ای در جامعه نشان‌دهنده ظرفیت‌های مردمی برای توسعه است و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بنیاد نیکوکاری رایحه سوق را که اولویت خود را حمایت از دانش‌آموزان قرار داده و با نگاه توسعه‌محور حتی خارج از حوزه جغرافیایی فعالیت دارد به عنوان نهادی موفق می‌داند.

مهرداد رزمخواه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه هم در این آئین گفت: با نصب دستگاه‌های بینایی سنجی در کلینیک امام سجاد ع دهدشت خدمات چشم پزشکی به بیماران ارائه می‌شود.