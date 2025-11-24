پخش زنده
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد:شاخص کیفیت هوا (AQI=۱۰۲) در شهر قم در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد:شاخص کیفیت هوا (AQI=۱۰۲) در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
دانشگاه علومپزشکی از افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار خواست، فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.