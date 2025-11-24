پخش زنده
مرحله اول از دهمین دوره لیگ شنای بانوان استان یزد، با استقبال چشمگیر تیمها و ورزشکاران این رشته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی هیأت ورزشهای آبی استان یزد اعلام کرد این دوره از مسابقات با حضور ۱۴ تیم از سراسر استان برگزار شد و بیش از ۱۴۰ شناگر با هم رقابت کردند.
دهمین دوره لیگ شنای بانوان استان یزد با هدف استعدادیابی، ارتقای سطح فنی شناگران و ایجاد فضای رقابتی سالم، زیر نظر هیأت ورزشهای آبی استان یزد پیگیری میشود و مراحل بعدی آن طبق تقویم ورزشی هیأت برگزار خواهد شد.