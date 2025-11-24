روابط‌عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای، از تعطیلی همه مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۴ و ۵ آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، بدلیل شیوع بیماری آنفلوانزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامتی دانش آموزان، همه مدارس استان و مدارس استثنایی در همه مقاطع و در ۲شیفت صبح و عصر در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۴و۵آذرماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.