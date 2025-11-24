

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دیدار‌های دوم گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های کمتر از ۱۷ سال آسیا، تیم‌های فلسطین و لبنان از ساعت ۱۷:۳۰ امشب مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید و هر دو تیم با کسب ۲ امتیاز، این دور را به پایان رساندند.

در حال حاضر، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با پیروزی پنج بر صفر مقابل چین تایپه، ۳ امتیازی است و با یک بازی کمتر نسبت به فلسطین و لبنان، در صدر جدول گروه قرار دارد.

تیم هند نیز با یک بازی و یک امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفته و چین تایپه با دو بازی و تفاضل گل کمتر نسبت به میزبان، در جایگاه پنجم ایستاده است.

ارمغان احمدی، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران، به همراه دستیاران خود و علی تارقلی‌زاده، مدیر فنی و توسعه فدراسیون، این دیدار را با حضور در ورزشگاه EKA آرِنا از نزدیک تماشا کردند.