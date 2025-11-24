تریلی حامل باتری اسیدی، آزادراه کرج-قزوین را در هر دو جهت مسدود کرد
رئیس پلیس راه استان قزوین: یک دستگاه تریلی کشنده حامل محموله خطرناک باتریهای اسیدی در آزادراه کرج-قزوین واژگون و منجر به انسداد کامل محورهای شمالی و جنوبی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سرهنگ تقی خانی گفت: برخورد یک دستگاه تریلی کشنده ترک با نیوجریهای میانی در مسیر کرج به قزوین، منجر به واژگونی و پرتاب گاردریلها به مسیر مخالف شد. در پی این حادثه، یک خودروی دنا با نیوجریها برخورد کرده و ۳ سرنشین آن به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
وی افزود: به دلیل حمل بار خطرناک (باتری اسیدی)، عملیات امداد و بازگشایی مسیر بیش از ۷ ساعت به طول انجامید و ترافیک سنگینی به طول تقریبی ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در هر دو محور شمالی و جنوبی ایجاد کرد.
رئیس پلیس راه استان گفت: با تلاش مستمر نیروهای امداد، انسداد کامل برطرف شده و مسیرها در حال بازگشایی هستند. با این حال، شاهد ترافیک باقیمانده حدود ۵ کیلومتری در هر دو مسیر هستیم که پیشبینی میشود تا ساعاتی دیگر به وضعیت عادی بازگردد. مصدومین حادثه در وضعیت باثبات گزارش شدهاند.