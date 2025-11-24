روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با صدور اطلاعیه‌ای، از دستگیری یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان و کشف ۲ عدد جلیقه انتحاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت در منطقه جنوب شرق، رزمندگان این قرارگاه با عنایات الهی و توسل به حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) موفق شدند پس از اجرای عملیات اطلاعاتی، با شناسایی یک تیم تروریستی وابسته به گروهک تروریستی انصارالشیطان، ضمن دستگیری تعدادی از اعضای این گروهک، تعداد ۲ عدد جلیقه انتحاری از آنان کشف نمایند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.