

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی مبنی بر اختصاص بودجه حوادث غیرمترقبه استان مازندران به مراسم پیاده‌روی اربعین، اداره کل روابط عمومی استانداری مازندران اعلام کرد این خبر به‌طور کامل فاقد صحت بوده و هیچ‌گونه تصمیم یا اقدامی در خصوص انتقال اعتبارات مربوط به مدیریت بحران و اطفای حریق جنگل‌ها به سایر حوزه‌ها صورت نگرفته است.

یادآور می‌شود؛ اعتبارات حوادث غیرمترقبه صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات ملی و استانی و با هدف پیشگیری و مقابله با بحران‌های طبیعی هزینه می‌شود و هرگونه ادعا در خصوص مصرف آن در امور دیگر بی‌اساس است و انتشار چنین اخبار نادرست و غیرمستند، با هدف تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های اجرایی می‌گردد که رسانه‌های ضدایرانی نیز با برجسته سازی چنین اخبار گمراه کننده و جعلی در پی تضعیف اعتماد عمومی هستند، لذا از رسانه‌های داخلی، کنشگران محلی و منطقه‌ای و کاربران محترم انتظار می‌رود اخبار مرتبط را از منابع رسمی پیگیری و دنبال کنند.