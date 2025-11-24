پخش زنده
تیم ملی کاراته کشورمان عصر امروز، دوشنبه ۳ آذرماه عازم مصر محل برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان مصر شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای قهرمانی جهان از پنجشنبه ۶ آذرماه در شهر قاهره آغاز میشود و به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت.
تیم ملی کاراته کشورمان که موفق شد ۱۰ سهمیه شرکت در این پیکارها را کسب کند با ترکیبی از نفرات ذیل عصر امروز عازم این مسابقات شد:
در بخش بانوان
کاتای انفرادی، فاطمه صادقی
سرمربی: فاطمه بغلانیپور
در کومیته انفرادی، سارا بهمنیار در وزن ۵۰-، فاطمه سعادتی در وزن ۵۵-، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- و مبینا حیدری در وزن ۶۸-
سرمربی: پگاه زنگنه- مربی: زهرا صمدی
در بخش مردان
علی مسکینی در وزن ۶۰-، امیررضا برزویی در وزن ۶۷-، مرتضی نعمتی در وزن ۷۵-، مهدی خدابخشی در وزن ۸۴- و صالح اباذری در وزن ۸۴+
مربیان: سجاد گنجزاده و امیر مهدیزاده
مسعود رهنما، رئیس فدراسیون، سعید نصرالهی و فاطمه پورزمانی، نواب رئیس، آرش جنابیان بعنوان پزشک تیم و هادی عرب رئیس کمیته اعزام، تیم فوق را همراهی میکنند.