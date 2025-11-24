پیکر مطهر شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) با استقبال مردم شهید پرور مراغه تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم انقلابی و شهید پرور مراغه پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس را از میدان بسیج تا دانشگاه آزاد اسلامی با گل و گلاب تشییع کردند.

پیکر این شهید والامقام پس از تشییع در یادمان شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مراغه به خاک سپرده شد.

این شهید گمنام سال ۶۷ در تک دشمن و در منطقه عملیاتی شلمچه به فیض شهادت نائل آمده است.