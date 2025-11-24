عملیات زباله‌برداری در سایت نوشهر در راستای ساماندهی پسماند و بهبود وضعیت زیست‌محیطی مازندران آغاز شد.

جمع آوری زباله‌ها و ساخت سوله جدید در سایت زباله نوشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در راستای ساماندهی پسماند و بهبود وضعیت زیست‌محیطی استان مازندران، عملیات زباله‌برداری در سایت نوشهر آغاز شد در این طرح، زباله‌های موجود با استفاده از بیل مکانیکی جمع‌آوری و سپس توسط کامیون‌ها به محل دفن منتقل می‌شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی، این اقدام با هدف آماده‌سازی زمین برای کفسازی فنداسیون و احداث سوله صورت می‌گیرد تا زیرساخت‌های لازم برای مدیریت بهینه پسماند در منطقه فراهم شود.

اجرای این طرح بخشی از طرح جامع ساماندهی پسماند در مازندران است که علاوه بر بهبود شرایط زیست‌محیطی، زمینه ارتقای خدمات شهری و کاهش مشکلات ناشی از انباشت زباله را فراهم خواهد کرد.

بنابر گفته کارشناسان اجرای این طرح، علاوه بر ساماندهی زباله‌های موجود در سایت نوشهر، زمینه برای احداث سوله‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌های پایدار در حوزه مدیریت پسماند فراهم خواهد شد.

این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت زیست‌محیطی منطقه کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای بهداشت عمومی و کاهش مشکلات ناشی از انباشت زباله در شهرستان نوشهر خواهد داشت.