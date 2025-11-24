پخش زنده
استانداری آذربایجانغربی با اعلام تداوم آلودگی هوا، تعطیلی ادارات، بانکها و مراکز آموزشی در برخی شهرستانها و محدودیت زمانی فعالیت در سایر مناطق را برای روز سهشنبه ۴ آذر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بهدنبال تداوم آلودگی هوا و بر اساس هشدار هواشناسی و مصوبات کارگروه شرایط اضطرار، جزئیات تعطیلیها و محدودیتهای روز سهشنبه ۴ آذرماه در استان اعلام شد.
براساس این اطلاعیه، کلیه ادارات و بانکها در شهرستان مهاباد تعطیل خواهد بود. در شهرستانهای ارومیه، شاهیندژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق نیز ادارات و بانکها از ساعت ۹ تا ۱۴ فعالیت خواهند کرد.
همچنین در شهرستانهای یادشده تمامی مراکز آموزشی شامل کودکستانها، مدارس، دانشگاهها، مراکز علمی آزاد، کلاسهای زبان و هنر و سالنهای ورزشی تعطیل است و آموزشها بهصورت غیرحضوری انجام میشود. بخشهای اداری آموزشوپرورش و دانشگاهها نیز تعطیل خواهد بود.
در ارومیه و مهاباد فعالیت تمام واحدهای صنعتی آلاینده از جمله کارخانجات آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط متوقف میشود. تمام فعالیتهای عمرانی شهری شهرداریها نیز در این دو شهرستان تعطیل اعلام شده است.
استانداری اعلام کرد که تصمیمگیری درباره وضعیت روز چهارشنبه، در جلسه روز سهشنبه و با توجه به شرایط جوی انجام خواهد شد.