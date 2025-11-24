به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان در پیامی هفته بسیج را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

نامگذاری هفته بسیج، به برکت اندیشه تابناک امام راحل عظیم‌الشأن، ثروت عظیم و ذخیره الهی است، که همچون نگینی درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی می‌درخشد.

هفته مبارک بسیج مترادف با نام دلاور مردانی است که عطر وجودشان کشور را پرفروغ و زبانزد نموده، و با ایستادگی، و وحدت از دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی با جان و دل محافظت نموده، و پر صلابت در حفظ تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای میهن اسلامی، از جمله در ۸ سال دفاع مقدس و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، و نیز در خنثی سازی توطئه‌های دشمنان و رفع محرومیت در کشور در حوزه‌های مختلف از جان و دل مایه گذاشته اند.

این نهاد مردمی، مظهر تجلی ایمان، اخلاص، مجاهدت و بصیرت است و در گذر زمان، هرگز از رسالت خطیر خود در دفاع از آرمان‌های ملت بزرگ ایران عقب‌نشینی نکرده و امروز در چهارمین دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی، با حضور برنامه‌ریزی‌شده و فعال خود در تمامی عرصه‌های عمرانی و جهادی، علمی و فناوری، فرهنگی، اجتماعی، و ده‌ها خدمتگزاری دیگر، همگام با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شجره طیبه صالحین، با حضور هزاران نفر جوان مومن، انقلابی، پای کار، معنویت‌گرا، اخلاق مدار، معنویت گرا، عدالت خواه، با عزمی راسخ و احساس مسئولیتی والا به میدان آمده و در گره‌گشایی از مشکلات، پیشگام و اثرگذار است.

امروز بسیجیان استان لرستان همدوش با دیگر بسیجیان سلحشور، با همان روحیه جهادی و انقلابی، در خط مقدم خدمت‌رسانی به مناطق محروم، کمک به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، و حفظ امنیت، منافع ملی و دفاع از اسلام حضوری پررنگ دارند، و عاشقانه و آگاهانه در این مسیر گام می‌نهند.

اینجانب، با نثار سلام و صلوات به روح مطهر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا «سلام الله علیها»، همه شهدا به ویژه شهدای استان لرستان و شهدای بسیجی، و نیز شهدای گمنامی که با شکوه هرچه تمام‌تر در لرستان تشییع شدند، فرا رسیدن هفته بسیج، و پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان را به مردم متدین و انقلابی استان خصوصاً بسیجیان سلحشور تبریک عرض نموده، و توفیق روز افزون همه عزیزان را در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی در سایه توجهات حضرت صاحب الامر(عج) و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای«مد ظله العالی» از ایزد متعال خواستارم.

«سید احمدرضا شاهرخی»

۳ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۳ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷