سیدکریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آلودگی هوای کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما گفت: این وضعیت را بحرانی و تهدیدکننده سلامت میلیون‌ها شهروند دانست و گفت: افزایش قیمت بنزین انحراف از اصل مسئله است.

وی با اشاره به پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا، افزود که ایران امروز با یک بحران جدی و فراگیر مواجه است که نیازمند اقدامات اساسی و فوری است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: به جای تمرکز بر افزایش قیمت سوخت، باید راهکار‌های بلندمدت برای کاهش منابع آلاینده و ارتقای کیفیت هوا در دستور کار قرار گیرد