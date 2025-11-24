به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران امروز دوشنبه ۳ آذر در چارچوب هفته پنجم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا میهمان نسف قرشی ازبکستان بود و در پایان با یک گل برابر میزبان خود به پیروزی رسید.

دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از این بازی اظهار کرد: این پیروزی را به بازیکنان، کادرفنی، اعضای باشگاه و هواداران تبریک می‌گویم. نیمه اول کنترل بازی دست ما بود و کیفیت خودمان را نشان دادیم و همچنین مشخص شد که دلیل امتیاز‌هایی که تاکنون جمع کرده‌ایم چه بوده است.

او ادامه داد: از نیمه دوم زیاد راضی نبودم. انتقالات به دفاع و حمله زیاد بود و هر دو تیم فرصت گلزنی داشتند. نمی‌خواستم کنترل بازی این‌گونه از دست ما برود. اگر گل دوم را می‌زدیم، بهتر می‌توانستیم بازی را کنترل کنیم. پیروزی مهم بود و اکنون با تمرکز بالا سراغ لیگ داخلی می‌رویم.

او درباره کیفیت تیم نسف گفت: نشان دادیم که تیم باکیفیت‌تری نسبت به نسف هستیم. آنان روی توپ‌های دوم و ارسال‌ها خطرناک بودند. ما هم به خوبی در خطوط مختلف توپ‌گیری کرده و نبض بازی را در دست گرفتیم. انتقال از دفاع به حمله در نیمه اول خوب بود. اگر در چنین بازی‌هایی تمرکز را از دست می‌دادیم، با توجه به تعداد توپ‌های بلند حریف، امکان داشت گل دریافت کنیم.

سرمربی تراکتور درباره هدف تیمش در این رقابت‌ها گفت: به طور مسلم همیشه بزرگ‌ترین هدف را برنامه‌ریزی می‌کنیم. بازی به بازی پیش می‌رویم و در نهایت می‌خواهیم کاری انجام دهیم که کسی انتظار آن را نداشت؛ اگر اینطور عمل نکنیم به دستاورد بزرگ نمی‌رسیم. تعدادی از بازیکنان غایب بودند که با اضافه شدن آنها، تیم بهتر خواهد شد. امروز روی محمد نادری ریسک نکردیم، چون به تازگی از مصدومیت بازگشته و ایگور پوستونسکی را نیز نداریم. همچنین خواستم مراقب مهدی ترابی هم باشم، چون تعداد بازی‌های زیادی پیش رو داریم.

او در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم تاکتیکی بود که نیمه دوم عقب‌نشینی کنید؟ گفت: قطعا این نظر تاکتیکی نبود. حریف هم بازی می‌کند و می‌تواند تأثیرگذار باشد. بازی به این سمت رفت و تعداد انتقال‌ها از دفاع به حمله در نیمه دوم زیاد بود. اگر گل دوم را می‌زدیم، بهتر می‌توانستیم بازی را کنترل کنیم. من هم از نیمه دوم راضی نبودم و فرصت دادیم تا به ما ضربه بزند.

اسکوچیچ در پاسخ به این سؤال که آیا نتایج تیم نسف درخور این تیم است؟ گفت: آنها تیم قابل احترامی هستند که فصل گذشته قهرمان شده‌اند. من بار‌ها به ازبکستان آمده‌ام و مقابل تیم‌هایی از این کشور بازی کرده‌ام. می‌دانم فوتبال برای مردم این کشور مهم است و با توجه به نوع بازی که انجام می‌دهند، می‌توانند به آینده امیدوار باشند.

اسکوچیچ در پایان گفت: این برد را به دایی خودم تقدیم می‌کنم که به تازگی فوت کرده است.

رگی لوشکیا به عنوان بهترین بازیکن زمین هم در این نشست خبری گفت: خوشحالم گل زدم و مهم‌تر از آن این است که پیروز شدیم. بازی سختی بود و با اعضای تیم جنگیدیم و توانستیم سه امتیاز را به خانه ببریم.