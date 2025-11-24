به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین یادواره شهدای روستای تیره شهرستان کهک همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور خانواده‌های شهدا، جانبازان، ایثارگران، مسئولین و مردم شهید پرور بخش فردو در مسجد امام سجاد این روستا برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این مراسم، با اشاره به نقش مهم خانواده در تربیت نسل مؤمن و انقلابی افزود: پیروی از رفتار و منش حضرت زهرا (س)، جامعه را از آسیب‌های اخلاقی و فرهنگی دور نگه می‌دارد.

تشیع نمادین یکی از شهدای گمنام زینت بخش این مراسم بود.