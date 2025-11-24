فرمانده انتظامی غرب استان تهران در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرماندهان انتظامی اسلامشهر اعلام کرد: عملکرد پلیس در حوزه‌های مقابله با اراذل و اوباش، برخورد با فروشندگان مواد مخدر، ترَد اتباع غیرمجاز و توقیف خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدرضا علیزاده از رشد چشمگیر عملکرد یگان‌های انتظامی این منطقه طی یک ماه گذشته خبر داد و با اشاره به افزایش قابل توجه اقدامات پلیس در حوزه‌های مختلف گفت: در این مدت ترد اتباع غیرمجاز با افزایش ۵۳ درصدی همراه بوده است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: همچنین برخورد با اراذل و اوباش نیز با رشدی بیش از ۵۰ درصد انجام شده و در حوزه توقیف خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش نیز آمارها نشان‌دهنده افزایش بالای ۵۰ درصدی است.