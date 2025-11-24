پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: امروز عملیات اطفای حریق در اراضی جنگی نمنق جلفا به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی دقایقی پیش با اعلام این خبر افزود: با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیطزیست، یگان حفاظت منابع طبیعی، هلال احمر، مرزبانی، منطقه آزاد ارس و نیروهای مردمی آتشسوزی در اراضی جنگلی منطقه نمنق جلفا خاموش شد.
وی ادامه داد: در عملیات اطفای حریق امروز یک فروند بالگرد آتشنشان هم حضور داشت و به طور مرتب تا پایان عملیات به کمک نیروهای امدادی آمد.
فرشی اضافه کرد: یگانهای حفاظت منابع طبیعی و حفاظت محیطزیست همچنان در منطقه حضور دارند تا با توجه به نوع آتشسوزی مانع شعلهور شدن مجدد احتمالی آتش شوند.
وی درخصوص میزان خسارت وارد شده به اراضی جنگلی و مرتعی منطقه هم گفت: در این خصوص باید دستگاههای مسئول جمعبندی و اعلام نتیجه کنند، اما برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود ۱۰۰ هکتار از مراتع و اراضی جنگلی منطقه در این آتشسوزی درگیر بودند.