به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتگو با خبر شبانگاهی از مهار کامل آتش‌سوزی‌هایی که در نقاط مختلف استان از جمله مرزن آباد، سوادکوه، کلاردشت، نوشهر، گلوگاه، عباس آباد و آمل رخ داده بود، خبر داد.

محمدی با اشاره به حریق‌های رخ‌داده اعلام کرد که این حوادث به طور کامل تحت کنترل درآمده و مهار شده‌اند.

وی از حضور به موقع و تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی، مردمی و سازمان‌های مرتبط برای اطفای حریق تقدیر کرد.