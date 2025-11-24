پخش زنده
آسمان مهاباد و جنوب استان صاف پیشبینی میشود و مه صبحگاهی در برخی مناطق قابل انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره هواشناسی مهاباد با اشاره به تداوم آلودگی هوا در منطقه گفت: علت اصلی افزایش آلایندههای جوی، وارونگی دما و حبس هوا در یک لایه مشخص جوی است.
محمدپور اظهار کرد: از اواخر امشب با عبور امواج میانی، میزان آلایندگی بهتدریج کاهش مییابد و از بعد از ظهر سهشنبه و همچنین روز چهارشنبه هوای پاک در منطقه پیشبینی میشود.
وی، وضعیت هوای مهاباد و جنوب استان طی ۲۴ ساعت آینده را صاف همراه با مه صبحگاهی عنوان کرد.
رئیس اداره هواشناسی مهاباد افزود: سردشت با ۱۸ درجه بالای صفر گرمترین و میاندوآب با ۶ درجه بالای صفر سردترین شهر استان در شبانهروز گذشته بودند. در مهاباد نیز کمینه دما ۲ درجه زیر صفر و بیشینه آن ۱۲ درجه گزارش شد که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.