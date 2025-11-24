به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ شرکت آب وفاضلاب استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل تعمیر و بازسازی خطِ انتقال آب خیابان فلسطین رشت و اتصال آن به شبکه اصلی، آب آشامیدنی مشترکان آب محله آج بیشه، بلوار شهید انصاری، بلوار خرمشهر، خیابان شهدا، خیابان جانبازان، بلوار گلسار وخیابان تختیِ رشت، از ساعت ۲۳ فردا شب، به مدت ۶ ساعت قطع می‌شود.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده برای ذخیره آب آشامیدنی مورد نیازشان اقدام کنند.