اختلاف ۱۵ ساله بر سر تعیین حد و مرز شهرک‌های صنعتی قلعه‌میر و بهاریه با شهرداری‌های نصیرشهر و گلستان، در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بهارستان دوباره به جریان افتاد و در دستور کار پیگیری جدی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چالش دیرینه تعیین حدود و ثغور میان شهرک‌های صنعتی قلعه‌میر و بهاریه با شهرداری‌های نصیرشهر و گلستان، که بیش از ۱۵ سال موجب اختلافات اجرایی و اداری در شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان شده است، بار دیگر در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد.