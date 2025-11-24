پخش زنده
اختلاف ۱۵ ساله بر سر تعیین حد و مرز شهرکهای صنعتی قلعهمیر و بهاریه با شهرداریهای نصیرشهر و گلستان، در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بهارستان دوباره به جریان افتاد و در دستور کار پیگیری جدی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چالش دیرینه تعیین حدود و ثغور میان شهرکهای صنعتی قلعهمیر و بهاریه با شهرداریهای نصیرشهر و گلستان، که بیش از ۱۵ سال موجب اختلافات اجرایی و اداری در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان شده است، بار دیگر در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد.