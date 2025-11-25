چند متخلف شکار غیرمجاز در مناطق آزاد دهگلان توسط یگان حفاظت محیط‌زیست دستگیر و ادوات شکار آنها ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گفته رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دهگلان، این افراد در مسیر روستا‌های بهمن‌آباد و زاغه قصد شکار غیرمجاز خرگوش با سگ‌های تازی را داشتند که در عملیات غافلگیرانه مأموران بازداشت شدند.

حمیدی افزود: پرونده متهمان برای رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

وی با تأکید بر ادامه گشت‌های شبانه‌روزی، از مردم خواست تخلفات زیست‌محیطی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند و گفت: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان صورت نخواهد گرفت.