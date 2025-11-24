پخش زنده
دولت آمریکا در اقدامی خصمانه و بیسابقه ساختار نظامی و دولتی ونزوئلا موسوم به «کارتل خورشیدها» را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس دولت آمریکا در اقدامی خصمانه و بیسابقه که امروز (دوشنبه) نهایی شد، ساختار نظامی و دولتی ونزوئلا موسوم به "کارتل خورشیدها" را در فهرست "سازمانهای تروریستی خارجی" قرار داد. این تصمیم که با افزایش جایزه برای دستگیری رئیسجمهور قانونی ونزوئلا همراه شده، خطر درگیری نظامی در دریای کارائیب را به بالاترین سطح رسانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه رسماً اعلام کرد که گروه موسوم به کارتل خورشیدها (Cartel de los Soles) را که واشنگتن مدعی است توسط نیکلاس مادورو و فرماندهان ارشد ارتش ونزوئلا اداره میشود، به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی میکند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در بیانیهای با تکرار اتهامات همیشگی، این نهاد را مسئول "خشونت تروریستی" در نیمکره غربی خواند تا بهانه حقوقی لازم برای تشدید فشارها فراهم شود.
این اقدام جنجالی در حالی صورت گرفت که حتی کارشناسان آمریکایی نیز نسبت به ماهیت ادعایی این گروه تردید دارند. آدام ایساکسون، مدیر نظارت دفاعی در اندیشکده "WOLA" در واشنگتن، تصریح کرده است که کارتل خورشیدها فاقد ساختار سلسلهمراتبی یا تشکیلات مرسوم گروههای تروریستی مانند داعش یا القاعده است.
تحلیلگران معتقدند دولت ترامپ با سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم و اطلاق آن به ارتش رسمی یک کشور، در پی مشروعیتبخشی به عملیات نظامی احتمالی است. هماکنون ناوگان دریایی آمریکا با حضور گسترده در دریای کارائیب، محاصرهای دریایی را شکل داده که طی ماههای اخیر منجر به حمله به شناورها و کشته شدن بیش از ۸۰ نفر شده است.
نیکلاس مادورو که سال گذشته برای سومین بار با رأی مردم ونزوئلا به ریاستجمهوری انتخاب شد، همواره اتهامات قاچاق مواد مخدر را رد کرده و آن را توطئهای برای براندازی دولت خود و تسلط آمریکا بر منابع نفتی ونزوئلا دانسته است.