به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان در اطلاعیه رسمی اعلام کرد، با توجه به کاهش آلودگی هوا و بر اساس گزارش‌های رسمی هواشناسی و پایش ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، به آگاهی عموم شهروندان می‌رسد فعالیت کلیه ادارات، سازمان‌های دولتی و مراکز آموزشی استان خوزستان (تمام مقاطع تحصیلی) در روز سه‌شنبه ۴ آذرماه به روال عادی و به‌صورت حضوری برقرار است.

هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت دستگاه‌ها و مراکز آموزشی، صرفاً از طریق مراجع رسمی استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.