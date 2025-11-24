به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن به نقل از وزارت امور خارجه چین، شی جین‌پینگ در این تماس تلفنی موضع اصولی چین در مورد مسئله تایوان را تشریح و تأکید کرد: بازگشت تایوان به چین، بخش مهمی از نظم بین‌المللی پس از جنگ است. چین و آمریکا زمانی در مبارزه با فاشیسم و نظامی گری، شانه به شانه هم ایستادند و امروز بیش از هر زمان دیگری باید دستاورد‌های پیروزی در جنگ جهانی دوم را به طور مشترک حفظ کنند.

رئیس جمهور چین بااشاره به دیدار ماه گذشته با دونالدترامپ در شهر بوسان کره جنوبی گفت: درآن دیدار به اجماع‌های مهم بسیاری دست یافتیم که مسیر حرکت کشتی عظیم روابط چین و آمریکا را تنظیم و نیروی پیشران آن را تامین کرد و از طریق آن ملاقات، پیام مثبت به جهان ارسال کردیم.

شی باردیگر براین مسئله تاکید کرد که «همکاری میان چین و آمریکا به نفع هر دو و تقابل دو کشور به زیان دو طرف است».

رئیسان جمهوری دو کشور همچنین در مورد بحران اوکراین گفت‌و‌گو کردند. شی جین‌پینگ تأکید کرد که چین از تمام تلاش‌های متعهد به صلح حمایت می‌کند و امیدوار است که طرف‌ها به کاهش اختلافات خود ادامه دهند و در اسرع وقت، به یک توافق صلح عادلانه، پایدار و الزام‌آور برای حل ریشه‌ای بحران برسند.

ترامپ نیز در این گفت و گوی تلفنی رئیس جمهوری چین را رهبری بزرگ توصیف کرد و گفت: کاملاً با دیدگاه‌های رئیس جمهوری خلق چین در مورد روابط دوجانبه موافق است و هر دو طرف به طور کامل در حال اجرای اجماع مهم حاصل شده در نشست بوسان هستند. رئیس جمهور امریکا افزود: چین نقش مهمی در پیروزی جنگ جهانی دوم ایفا کرد و ایالات متحده اهمیت مسئله تایوان را برای چین درک می‌کند.