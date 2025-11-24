علی حاجیلاری، رئیس اداره سازمان‌های تخصصی بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان، با پیشنهاد گروه مدیترانه شرقی (امرو) و اجماع کشور‌های عضو پروتکل، به‌عنوان رئیس کمیته A انتخاب شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از ژنو؛ در جریان چهارمین نشست اعضای پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی (MOP۴) در مقر سازمان جهانی بهداشت در ژنو که تا روز چهارشنبه ادامه دارد، علی حاجیلاری، رئیس اداره سازمان‌های تخصصی بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان، با پیشنهاد گروه مدیترانه شرقی (امرو) و اجماع کشور‌های عضو پروتکل، در جلسه عمومی این نشست به‌عنوان رئیس کمیته A انتخاب شد.

حاجیلاری در این جلسه ضمن برجسته نمودن اقدامات و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی، خواستار همکاری بیشتر کشور‌های منطقه و مسئولیت پذیری صنایع دخانی در مراقبت از زنجیره عرضه محصولات دخانی و نوپدید شد.

نماینده ایران همچنین خاطر نشان کرد که اقدامات و تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی، مانع دسترسی کشورمان به فناوری‌های لازم، سازوکار‌های مالی و همکاری‌های بین‌المللی مورد نیاز برای اجرای کامل پروتکل شده و چالش‌های جدی در این مسیر ایجاد کرده است.

بررسی دستورکار‌های محتوایی مرتبط با اجرای پروتکل و ارائه توصیه‌های کارشناسی به نشست عمومی؛ نهایی‌سازی پیش‌نویس تصمیمات و اسناد فنی مرتبط با اجرای مواد مختلف پروتکل؛ رسیدگی به گزارش‌ها، سازوکار‌های همکاری بین‌المللی و برنامه‌های اجرایی برای مقابله با تجارت غیرقانونی محصولات دخانی و تشکیل کمیته‌های تدوین برای مذاکره و جمع‌بندی در خصوص پیش‌نویس تصمیمات پیشنهادی از وظایف اصلی کمیته A به شمار می‌روند.

نمایندگان کشور‌های هلند و سریلانکا نیز در این جلسه به‌عنوان نواب رئیس کمیته A انتخاب شدند.