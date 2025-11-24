در نشست صمیمی قاریان بین‌المللی در اسلام‌آباد به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران شرکت‌کنندگان بر نقش قرآن در وحدت امت اسلامی در برابر تجاوزات و کشتار مردم فلسطین تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد در نشست صمیمی قاریان بین‌المللی در اسلام‌آباد که به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران و در حضور مهمانانی از ۳۸ کشور برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر نقش قرآن در وحدت امت اسلامی و ضرورت عمل به آموزه‌های الهی در برابر تجاوزات و کشتار مردم فلسطین تاکید کردند.

در این نشست که با حضور «سردار محمد یوسف» وزیر امور مذهبی پاکستان و «رضا امیری مقدم» سفیر ایران برگزار شد، ابتدا دو تن از قاریان برجسته ایران ایران و پاکستان به قرائت کلام‌الله مجید پرداخته و در ادامه سخنرانان در خصوص اهمیت قرآن کریم در زمینه تقویت وحدت اسلامی و همچنین ضرورت هم افزایی میان فعالان قرآنی جهان اسلام تاکید کردند.

«رضا امیری‌مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با خوشامدگویی به مهمانان گفت: قرآن کریم مشترک‌ترین میراث امت اسلامی است و همه مذاهب اسلامی به این متن آسمانی به عنوان معجزه جاودان پیامبر اسلام اعتقاد دارند.

او قرآن را کتاب هدایت دانست و تأکید کرد مسلمانان باید با این کتاب الهی انس بگیرند، آن را تلاوت کنند، مفاهیمش را بفهمند و به دستورات آن عمل نمایند.

سفیر ایران از ابتکار دولت پاکستان و به‌ویژه وزیر امور مذهبی این کشور در برگزاری نخستین مسابقات بین‌المللی قرائت قرآن قدردانی کرد و این اقدام را نشانه جایگاه ویژه قرآن در جامعه مسلمان پاکستان دانست.

امیری مقدم افزود:چنین گردهمایی‌هایی مقدمه‌ای برای بازگشت به آموزه‌های قرآن و تقویت پیوند میان ملت‌های اسلامی است.

سفیر ایران در ادامه با اشاره به تهاجم غرب و جبهه صهیونیستی علیه کشور‌های اسلامی گفت: امروز غزه، لبنان، سوریه، جمهوری اسلامی ایران و قطر با تجاوزات وحشیانه روبه‌رو هستند و امت اسلامی باید مطابق آیات قرآن به این شرایط پاسخ دهد.

وی با استناد به آیه ۱۲۰ سوره بقره و آیه ۷۵ سوره نساء یادآور شد که مسلمانان موظف به دفاع از مظلومان و مقابله با مستکبران هستند.

در ادامه برنامه «سردار محمد یوسف» وزیر امور مذهبی پاکستان نیز طی سخنانی قرآن کریم را عامل وحدت، انسجام و چراغ راه بشریت خواند.

او گفت: گسترش نشست‌های قرآنی در پاکستان می‌تواند به تقویت هم‌دلی میان ملت‌های مسلمان و ارتقای جایگاه فرهنگ قرآنی در جامعه کمک کند.

این نشست در فضایی دوستانه و معنوی ادامه یافت و مهمانان بر اهمیت تداوم ارتباطات قرآنی میان کشور‌های اسلامی و نقش آن در همبستگی امت اسلامی تاکید کردند.