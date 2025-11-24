به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری در نشست تجلیل از حماسه سازان صنفی گیلان که به مناسبت هفته بسیج و به پاسداشت پایه کار بودن اصناف در دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار شد افزود: غیرت، تعصب و پایه کار بودن اصناف و بازاریان گیلان در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه و در پی آن میزبانی از ۸ میلیون نفر از هموطنان مان در گیلان مثال زدنی است.

وی تامین ارزاق عمومی و کالا‌های اساسی پرمصرف مردم در شرایط خاص را بسیار دشوار دانست و گفت: درک شرایط جنگی و تعصب ملی کسبه و بازاریان هوشمند و غیرتمند گیلانی، نقشه‌های خصمانه دشمنان را بر آب کرد.

به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با همدلی و اقتدار بازاریان و صنوف پرتلاش؛ پدافند غیرعامل به نحو مطلوب در اصناف کل استان فعال است.

تیمور پورحیدری با قدردانی از روسای اتحادیه‌ها و کسبه استان تصریح کرد: حضور همه دستگاه‌های مرتبط و اتخاذ تدابیر تامین ارزاق برای پیشگیری از بحران احتمالی در اتاق وضعیت، ابتکار عملی بود که در شرایط جنگی با همراهی و اصناف، باعث مدیریت بازار شد.

در پایان این نشست با حضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاون هماهنگ کننده سپاه قدس و رئیس اتاق اصناف رشت و رئیس بسیج اتاق اصناف از برخی از خادمان و حماسه سازان بازار استان با اهدا لوح تجلیل شد.