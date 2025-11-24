دولت ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، اقدام اخیر وزارت خارجه آمریکا در تروریستی خواندن گروه ادعایی «کارتل خورشیدها» را دروغی وقیحانه و نمایشی مضحک خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کاراکاس دولت ونزوئلا با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، اقدام اخیر وزارت خارجه آمریکا در تروریستی خواندن گروه ادعایی "کارتل خورشیدها" را دروغی وقیحانه و نمایشی مضحک خواند که تنها با هدف توجیه مداخله نظامی غیرقانونی و تغییر رژیم در این کشور طراحی شده است.

جمهوری بولیواری ونزوئلا اتهامات جدید مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا را قاطعانه رد کرد.

ایوان خیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، با انتشار بیانیه‌ای رسمی در کانال تلگرامی خود، سناریوی جدید واشنگتن را "دروغی رذیلانه و بدنام" توصیف کرد و گفت: ما نمایش ساختگی و مضحک جدید مارکو روبیو در تروریست نامیدن گروه ناموجود "کارتل خورشیدها" را به طور مطلق و قاطع رد می‌کنیم.

وزیر خارجه ونزوئلا در این بیانیه تصریح کرد که هدف قرار دادن یک گروه خیالی، تلاشی آشکار برای مشروعیت‌بخشی به یک مداخله غیرقانونی و نامشروع علیه ملت ونزوئلا است.

وی افزود: این اقدام، بازتولید همان استراتژی قدیمی و نخ‌نما شده آمریکایی برای "تغییر رژیم" است. ایوان خیل تأکید کرد که سرنوشت این مانور جدید نیز همانند تمام تجاوزات و توطئه‌های پیشین علیه کشورش، چیزی جز شکست مطلق نخواهد بود.

کاراکاس معتقد است واشنگتن با جعل عناوینی همچون "کارتل خورشیدها" و نسبت دادن آن به ارتش ونزوئلا، سعی دارد افکار عمومی جهان را برای اقدامات نظامی احتمالی آماده کند.