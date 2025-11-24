سید رسول حسینی، عکاس خبری، با ثبت لحظات ناب وداع با شهید گمنام ، تصاویری را به یادگار گذاشت که بازگوکننده داستان عشق، فداکاری و صبر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی شهر جاجرم در یک فضای عاطفی و باشکوه، شاهد برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام بود که قلب‌های همگان را اشک‌آلود و روح‌ها را مطمئن از ارادت به وطن کرد.

تجمع پرشور مردم نشان‌دهنده محبت عمیق آنها به قهرمانانی بود که جان خود را در راه دفاع از میهن، فدا کرده‌اند.

کارگران شرکت آلومینا نیز با حضور در این مراسم، به صفوف مردمی پیوستند که با گل، پارچه‌های عزاداری و شعارهای آسمانی، یاد قهرمان گمنام را گرامی داشتند.

این مراسم باشکوه در محل مجتمع آلومینا برگزار شد و صحنه‌های عاطفی آن، نمایانگر همبستگی و ارادت مردم به شهیدان بود.

سید رسول حسینی، عکاس خبری، با ثبت لحظات ناب این وداع، تصاویری را به یادگار گذاشت که هر کدام از آنها داستانی از عشق، فداکاری و صبر را بازگو می‌کند.

در واقع، تدفین این شهید گمنام نه تنها پایان یک زندگی، بلکه آغاز یک یادواره است. یادواره‌ای از دلاوری‌ها و فداکاری‌هایی که همیشه باید در یادها زنده بماند.

مردم جاجرم با برگزاری این مراسم، بار دیگر نشان دادند که هیچگاه یاد قهرمانان خود را فراموش نخواهند کرد و این عشق و وفاداری در دل‌های آنها برای همیشه جاودانه خواهد ماند.

از هشت شهيد گمنامی که در این دهه وارد خراسان شمالي شدند، شهرستان بجنورد میزبان ۵ شهید والامقام بود که در دانشگاه‌های علوم پزشکی، دارالفنون، شهرک مسکونی ولیعصر (فرهنگیان)، شهرک الغدیر و روستای قلعه جق، خاکسپاری شدند.

سه شهید گرانقدر دیگر نیز در فرماندهی انتظامی شیروان، آلومینای جاجرم و شهر غلامان خاکسپاری شدند.