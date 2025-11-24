«رضا امیری‌مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در پیامی سفر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به پاکستان را رویدادی کم‌سابقه و نقطه عطفی در روابط دو کشور توصیف کرد.

«رضا امیری‌مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام سفری بی‌سابقه به پاکستان است.

وی این رویداد را «نقطه عطفی» دانست که در پس از آن روابط دیرینه، مستحکم و آزموده‌شده دو کشور همسایه «وارد مرحله‌ای راهبردی‌تر» می‌شود.

سفیر ایران در پیام خود افزود: با توجه به تحولات سریع در عرصه جهانی و پویایی‌های نوظهور در محیط منطقه‌ای، نیاز به برنامه‌ریزی و ارتقای سطح روابط دوجانبه بیش از هر زمان دیگری ضروری شده است.

وی تاکید کرد: سفر رسمی لاریحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به پاکستان به‌طور معنادار به پیشبرد هدف تقویت روابط و مناسبات کمک خواهد کرد.