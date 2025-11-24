پخش زنده
نخستین دوره مسابقات بینالمللی قرائت قرآن ۲۰۲۵ پاکستان امروز با حضور وزیر امور مذهبی این کشور، سفرا و نمایندگان دهها کشور اسلامی در مرکز همایشهای جناح اسلامآباد آغاز شد؛ رویدادی که میزبان برترین قاریان جهان اسلام است و امسال با همکاری فنی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.
این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و پس از آن، سخنرانان بخش افتتاحیه بر جایگاه معنوی و فرهنگی این مسابقات تأکید کردند. وزیر امور مذهبی پاکستان هدف اصلی از برگزاری این رقابتها را تقویت ارتباطات فرهنگی و قرآنی بین کشورهای مسلمان عنوان کرد.
مسابقات امسال با مشارکت قاریانی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و عربی برگزار میشود و طبق اعلام برگزارکنندگان، استقبال گستردهای از این دوره صورت گرفته است. همچنین یک قاری ایرانی نیز در این دوره از مسابقات حضور دارد.
یکی از نکات قابل توجه این دوره، حضور قاری شاه میوه بهعنوان عضو هیأت داوران مسابقات است. او که از چهرههای شناختهشده قرائت قرآن است و تاکید داشت که برگزاری این مسابقات اقدامی مثبت در تقویت علوم قرآنی است.
در این رقابت ۵ روزه، میتواند نقش بسزایی در تقویت هماهنگی مذهبی در بین جوامع اسلامی و ترویج علوم قرآنی در جامعه ایفا کند.
مسابقات بینالمللی قرائت قرآن تا ۶ آذر ۲۷ نوامبر ادامه خواهد داشت و در روز پایانی، برگزیدگان این رقابت معنوی معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد.