به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، دادگستری کل استان البرز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تصمیم رئیس شورای قضایی و رئیس کل دادگستری استان البرز و با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استان البرز و اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه مبنی بر امکان دورکاری دستگاه‌ها در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه این هفته، واحد‌های قوه قضائیه در استان البرز نیز دورکار شدند.

در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استان البرز مبنی بر امکان دورکاری دستگاه‌ها در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه این هفته (چهارم و پنجم آذرماه ١٤٠٤) به جهت آلودگی هوا و اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه؛ برای حفظ سلامت مراجعین و کارکنان دستگاه قضایی استان، با تصمیم رئیس شورای قضایی و رئیس کل دادگستری استان البرز، تمام واحد‌های قضایی و ستادی قوه قضائیه در استان البرز به صورت دورکاری ارائه خدمت خواهند کرد.

بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان البرز، کلیه مدیران واحد‌های قضایی استان موظف شده‌اند در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحدکشیک»، نسبت به برقراری واحد‌های کشیک برای انجام خدمات فوری قضایی اقدام کنند.

برای این تصمیم، کلیه اوقات رسیدگی شعب دادسراها، دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف استان البرز در روز‌های موصوف یعنی چهارم و پنجم آذرماه لغو شد و اوقات رسیدگی جدید در اولین زمان ممکن با رعایت مقررات مربوطه تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد».