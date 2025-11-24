پخش زنده
امروز: -
در حالی ماه پایانی برداشت زیتون در گیلان آغاز شده که باغداران رودباری سبد تولید زیتون کشور را با برداشت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تن از محصول باغهای خود، پر کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ۲۲ هزار باغدار رودباری از اواخر شهریور ماه، آغاز برداشت زیتون در گیلان تاکنون، ۱۴ هزار و ۴۰۰ تن معادل ۸۰ درصد محصول امسال را برداشت کردهاند.
منوچهر پارسافر با بیان اینکه پیش بینی میشود امسال ۱۸ هزار تن زیتون از باغهای رودبار، تنها شهرستان استان که در آن زیتون تولید میشود، برداشت شود، گفت: ۵۰ درصد از این مقدار زیتون از رقمهای کنسروی است که برداشت این ارقام کنسروی به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر باغداران رودباری مشغول برداشت رقمهای روغنی زیتون برای فرآوری و روغنکشی هستند افزود: برداشت رقمهای روغنی هم تا پایان آذر ادامه دارد.
مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه بزرگترین بازار فروش زیتون در کشور در رودبار قرار دارد گفت: اگرچه گیلان سومین تولیدکننده زیتون کشور است، اما زیتون رودبار با توجه به کیفیت آن، شناخته شدهتر و مشتری پسندتر و همچنان سرآمد محصولات ۱۵ استان تولید کننده زیتون در کشور است.
منوچهر پارسافر افزود: در شهرستان رودبار ۱۰ کارخانه روغن کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن و ۱۰۰ واحد فرآوری بسته بندی سنتی، مدرن و نیمه مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن فعالیت میکنند.